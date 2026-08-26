Ruben Garabaya Arenas: "Bundan sonrası için adımlarımızı atacağız, bakacağız ne yapacağımıza" - Son Dakika
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Ruben Garabaya Arenas: "Bundan sonrası için adımlarımızı atacağız, bakacağız ne yapacağımıza"

Ruben Garabaya Arenas: "Bundan sonrası için adımlarımızı atacağız, bakacağız ne yapacağımıza"
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Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenerek şampiyon oldu. Başantrenör Arenas ve maçın oyuncusu Radivojevic açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başantrenörü Ruben Garabaya Arenas, Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmalarının ardından, "İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık ve bundan sonrası için adımlarımızı atacağız, bakacağız ne yapacağımıza" dedi.

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek şampiyon oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Başantrenörü Ruben Garabaya Arenas ve maçın oyuncusu seçilen Bogdan Radivojevic açıklamalarda bulundu.

"İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum"

Nilüfer Belediyespor'u tebrik eden Beşiktaş Başantrenörü Ruben Garabaya Arenas, "Onlar da çok iyi bir mücadele verdiler. Biz de takım olarak çok iyi bir mücadele ettik. İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık ve bundan sonrası için adımlarımızı atacağız, bakacağız ne yapacağımıza" diye konuştu.

"Kolay olmadı ama hak edilmiş bir kupa olduğunu düşünüyorum"

Kolay bir maç olmadığını aktaran maçın oyuncusu Bogdan Radivojevic ise yeni bir takım olduklarını ve yeni bir hocaları olduğunu kaydetti. Radivojevic, "Hep beraber burada yeni bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz ve kolay olmadı. Şey yapmaya çalışıyoruz; elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz biz burada. Hak ettiğimizi de söyleyebilirim. Kolay olmadı ama hak edilmiş bir kupa olduğunu düşünüyorum Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın. Bu Süper Kupa için hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız için de şunu söylemek istiyorum: Gelmeye devam etsinler. Onlara ihtiyacımız var ve beraberinde iyi işler başaracağız" ifadelerini kullandı.

Şampiyon takım oyuncuları basın toplantısını suyla basarak antrenörlerini, takım arkadaşlarını ve çevirmenlerini ıslattı. Kutlamanın ardından basın toplantısı sona erdi.

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ruben Garabaya Arenas: 'Bundan sonrası için adımlarımızı atacağız, bakacağız ne yapacağımıza' - Son Dakika

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