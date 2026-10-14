Beşiktaş, Hoffenheim maçına hazır, Vlahovic'in takımla Almanya'ya gideceği belirtildi

Beşiktaş, Hoffenheim maçına hazır, Vlahovic'in takımla Almanya'ya gideceği belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, yarın deplasmanda TSG Hoffenheim ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakat Cerny ve Rashica ile mide problemi yaşayan Vlahovic antrenmanda yer almazken, Vlahovic'in tedavisinin ardından takımla Almanya'ya gideceği belirtildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hoffenheim müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Vaclav Cerny ile Milot Rashica'nın yanı sıra dün akşam midesinden problem yaşayan ve serum tedavisi gören Dusan Vlahovic antrenmanda yer almadı. Vlahovic'in, tedavisinin ardından takımla birlikte Almanya'ya gideceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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