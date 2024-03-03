Beşiktaş, iç sahada Galatasaray\'a mağlup oldu

Beşiktaş, Portekizli teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde iç sahada ilk mağlubiyetini Galatasaray'a karşı aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, bu skorla Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde iç sahada ilk yenilgisini aldı. Galatasaray maçına kadar ligde ve Türkiye Kupası'nda Tüpraş Stadyumu'nda 6 müsabakaya çıkan Santos idaresindeki Kartal, 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.
Ayrıca söz konusu mücadelelerde gol de yemeyen Beşiktaş, 69 yaşındaki teknik adamla evinde ilk kez bir rakibine gol izni vermiş oldu. - İSTANBUL
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi. Santos ayrıca hakem hatalarına da değinerek Beşiktaş'ın hakkının yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.
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