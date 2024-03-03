Beşiktaş, iç sahada Galatasaray'a mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, iç sahada Galatasaray'a mağlup oldu

Beşiktaş, iç sahada Galatasaray\'a mağlup oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak iç sahada ilk yenilgisini aldı. Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlı takım, daha önce evinde oynadığı 6 maçta gol yemeden galip gelmişti.

03.03.2024 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Portekizli teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde iç sahada ilk mağlubiyetini Galatasaray'a karşı aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, bu skorla Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde iç sahada ilk yenilgisini aldı. Galatasaray maçına kadar ligde ve Türkiye Kupası'nda Tüpraş Stadyumu'nda 6 müsabakaya çıkan Santos idaresindeki Kartal, 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

Ayrıca söz konusu mücadelelerde gol de yemeyen Beşiktaş, 69 yaşındaki teknik adamla evinde ilk kez bir rakibine gol izni vermiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fernando Santos, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, iç sahada Galatasaray'a mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fernando Santos: Maçın hakkı beraberlikti
    22:34 Fernando Santos: Maçın hakkı beraberlikti

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi. Santos ayrıca hakem hatalarına da değinerek Beşiktaş'ın hakkının yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

  • Okan Buruk: Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz
    22:32 Okan Buruk: Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.

  • Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalar verildi
    22:24 Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalar verildi

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) alp disiplini, kros kayak ve satranç branşlarında ilk müsabakalar yapıldı ve madalyalar sahiplerini buldu. Fransız sporcu Niccolas Sarremejane erkeklerde altın madalyayı kazanırken, Avusturyalı sporcu Melissa Koeck kadınlarda altın madalyayı elde etti. Ayrıca kros kayak ve satrançta da madalyalar dağıtıldı. Ukrayna, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

  • Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de Gerçekleştirildi
    22:19 Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de Gerçekleştirildi

    Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 163 sporcu katıldı. Şampiyonada farklı kategorilerde yarışan sporcular arasında dereceye giren isimler açıklandı.

  • Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Bir puan aldık, üzülsek de telafi edeceğiz
    22:19 Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Bir puan aldık, üzülsek de telafi edeceğiz

    Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın bir puan aldığını ve üzülsek de bu puanı telafi edeceklerini söyledi. Eroğlu, maçta tekrar edilen penaltı vuruşlarını kurtaran kaleci Zafer'i övgüyle bahsetti ve Çorumspor'a başarılar diledi.


21:50 Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ’’Allah razı olsun’’ dedi Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi
21:19 Galatasaray’dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım Galatasaray'dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım
20:52 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi
19:35 Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti
17:51 Kahire’deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır’a gelmeyiz Kahire'deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gelmeyiz
21:50 Maça damga vurdu Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar’a sert tepki Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a sert tepki
20:38 Antalya Alanya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Antalya Alanya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:16 Böylesi daha önce görülmedi Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi gol Böylesi daha önce görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol
18:59 İzmir’de milyonluk tekne alev alev yandı İzmir'de milyonluk tekne alev alev yandı
18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 22:43:02. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, iç sahada Galatasaray'a mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement