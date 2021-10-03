Beşiktaş Icrypex, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hereda San Pablo ile karşılaşacak

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın İspanyol ekibi Hereda San Pablo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İspanya'nın Burgos kentindeki Pabellon Multiusos Coliseum'da oynayacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, H Grubu'nda Hereda San Pablo Burgos'nun yanı sıra Rytas Vilnius (Litvanya) ve EWE Baskets Oldenburg (Almanya) ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
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