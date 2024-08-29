Beşiktaş ile Lugano arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile İsviçre ekibi Lugano arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Mahmoud, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi