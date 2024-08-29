UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile İsviçre ekibi Lugano arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Mahmoud, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi
Son Dakika › Spor › Beşiktaş ile Lugano arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?