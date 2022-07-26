Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu

26.07.2022 21:15
Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu

Uzun yıllar forma giydiği Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat savunmacı Domagoj Vida'nın, Yunan ekibi AEK ile anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki stoper, yıllık 1.6 milyon euro kazancıyla takımda en çok maaş alan isim olacak.

Sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş'ın bir daha masaya oturmadığı Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki stoper, yeni sezonda AEK forması giyecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

NTV Spor'da yer alan habere göre, Domagoj Vida'nın gelecek sezon Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'nın formasını giyeceği bildirildi. Hırvat basınında çıkan haberlere göre Vida, AEK ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 33 yaşındaki oyuncunun resmi transferi kısa sürede açıklanacak.

1.6 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET KAZANACAK

Beşiktaş'ta yıllık 3.5 milyon euro kazanan Vida'nın, AEK'da yıllık 1.6 milyon euro garanti ücret ve prim alacağı bildirildi. Tecrübeli defans oyuncusu yeni takımının en çok kazanan ismi olacak.

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Domagoj Vida, Yunanistan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu - Son Dakika
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