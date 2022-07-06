Beşiktaş'ın 5'inci transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın 5'inci transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor

06.07.2022 11:43
Beşiktaş'ın 5'inci transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5'inci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5'inci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor. Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.


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Kaynak: DHA

Gedson Fernandes, Romain Saiss, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın 5'inci transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın 5'inci transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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