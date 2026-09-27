Beşiktaş'ın 77 yaşındaki eski yöneticisi Metin Keçeli için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın 77 yaşındaki eski yöneticisi Metin Keçeli için cenaze töreni düzenlendi

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Beşiktaş'ın 77 yaşında vefat eden eski yöneticisi Metin Keçeli için Tüpraş Stadı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcular ve ailesi katıldı. Cenaze namazı ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak.

Beşiktaş Kulübünün 77 yaşında vefat eden eski yöneticisi Metin Keçeli için cenaze töreni düzenlendi.

Tüpraş Stadı'ndaki törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, Beşiktaşlı eski futbolcular ve Keçeli'nin ailesiyle sevenleri katıldı.

Törende konuşan Serdal Adalı, Beşiktaş'a yönetici olarak adımını ilk attığı anda karşılaştığı kişilerden birinin Metin Keçeli olduğunu belirterek "Metin Keçeli'nin üstümde hakkı çok. Bugün sahip olduğum anılarda, tecrübelerde, Beşiktaş'a ettiğimiz hizmetlerde ve sahip olduğum Beşiktaş terbiyesinde Metin Keçeli'nin imzası vardır. Metin Keçeli'nin hatırasını hayatım boyunca gururla taşıyacağım. Şan Ökten büyüğümüzü kaybettiğimiz kazada yaralanan, Beşiktaş için canını ortaya koyan, onursal başkanımız Süleyman Seba ve Yıldırım Demirören'in döneminde Beşiktaş'a yönetici olarak büyük hizmetler veren, 2023 yılında girdiğimiz seçim ve sonrasında bana ağabeylik ve yol arkadaşı olma şerefini yaşatan Metin Keçeli'nin dostluğunu ve hatıralarını çok özleyeceğim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Mehmet Özdilek ise merhum Metin Keçeli'nin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu aktararak, "Metin Keçeli, kulübümüzde sadece yöneticilik yapmadı. Kendisi aynı zamanda duruşuyla ve güçlü kişiliğiyle Beşiktaş'a çok değerli katkılar sundu. Kendisi futbolculuk dönemimizde yönetici olarak hep takımın yanında olan, futbolculara güven veren ve Beşiktaş'ın başarısında önemli paya sahip olan unutulmaz isimlerden bir tanesidir. Özellikle bizlere gösterdiği yakınlık ve verdiği destek hafızamızda özel bir yer tutacaktır. Aramızdan ayrılması hepimiz için çok büyük bir kayıp. Onu güzel hatıralarıyla, dostluğuyla ve bıraktığı izlerle daima hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve büyük Beşiktaş camiasına da başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Merhumun büyük oğlu Mustafa Keçeli ise babası Metin Keçeli'nin inandığı doğrudan asla vazgeçmediğini dile getirerek "Kendisi adam gibi adamdı. Beşiktaş'ı çok sevdi. Arkasında onu seven binlerce insan ve anlatılacak onlarca güzel anı bıraktı. Bugün onu yalnız bırakmayan başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Metin Keçeli'nin diğer oğlu Kubilay Keçeli ise törene gelenlere teşekkür ederek "helallik" istedi.

Keçeli'nin naaşı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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