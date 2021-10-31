Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından talep etti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon'un hocası Amorim, Vodafone Park'taki atmosferden çok etkilendi. Amorim, Sporting taraftarından bu ortama cevap vermelerini istedi.

Sporting Lizbon'un hocası Ruben Amorim, Portekiz Ligi'ndeki Vitoria maçından sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi. İlk maçta 4-1 kazanan Sporting'in hocası, henüz biten bir şeyin olmadığını vurguladı, taraftarlardan destek istedi. "KAZANMAMIZ LAZIM" Amorim, " İstanbul'da gördüğüm ortamı yakalamamız lazım. Kazanamazsak Devler Ligi'nden eleniriz. Her zaman kazanmak ve tüm kulvarlarda olmamız gerekiyor. Buna uygun taraftarımız var, stadımız var. İstanbul'daki ortama cevap vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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