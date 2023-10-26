Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olduğu maçta yedek kulübesinde bekleyen siyah-beyazlı futbolcular, soğuk hava nedeniyle üzerlerine battaniye almak zorunda kaldı.
Hava durumunun oldukça düşük olduğu Norveç'te yedek kulübesinde bekleyen Beşiktaşlı oyuncular, soğuk havadan korunmak için üzerine battaniye almak zorunda kaldı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Hiç hesapta olmayan bir şeyle karşılaştılar! Beşiktaş yedek kulübesinin Bodo/Glimt maçındaki halini görenler şaştı kaldı - Son Dakika