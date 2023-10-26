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Hiç hesapta olmayan bir şeyle karşılaştılar! Beşiktaş yedek kulübesinin Bodo/Glimt maçındaki halini görenler şaştı kaldı - Son Dakika

Hiç hesapta olmayan bir şeyle karşılaştılar! Beşiktaş yedek kulübesinin Bodo/Glimt maçındaki halini görenler şaştı kaldı

Son Güncelleme: 26.10.2023 23:48

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olduğu maçta yedek kulübesinde bekleyen siya-beyazlı oyuncular, soğuk havadan korunmak için üzerlerine battaniye almak zorunda kaldı.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olduğu maçta yedek kulübesinde bekleyen siyah-beyazlı futbolcular, soğuk hava nedeniyle üzerlerine battaniye almak zorunda kaldı.

FUTBOLCULAR ÜZERİNE BATTANİYE ALDI

Hava durumunun oldukça düşük olduğu Norveç'te yedek kulübesinde bekleyen Beşiktaşlı oyuncular, soğuk havadan korunmak için üzerine battaniye almak zorunda kaldı.

İşte o anlar;

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçındaki yedek kulübesinin halini görenler şaştı kaldı
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçındaki yedek kulübesinin halini görenler şaştı kaldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Bodo Glimt, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hiç hesapta olmayan bir şeyle karşılaştılar! Beşiktaş yedek kulübesinin Bodo/Glimt maçındaki halini görenler şaştı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hiç hesapta olmayan bir şeyle karşılaştılar! Beşiktaş yedek kulübesinin Bodo/Glimt maçındaki halini görenler şaştı kaldı - Son Dakika
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