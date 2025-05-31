Beşiktaş'ın Bodrum FK Maç Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Bodrum FK Maç Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş\'ın Bodrum FK Maç Kadrosu Açıklandı
31.05.2025 16:16
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Beşiktaş, Bodrum FK karşılaşması için kamp kadrosunu duyurdu, bazı oyuncular kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Bodrum FK'ya konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların kampa kadrosu da belli oldu. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile sakatlığı devam eden Alex Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Milot Rashica ve Elan Ricardo da kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlıların, Bodrum FK müsabakasının kamp kadrosu şöyle:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Keny Arroyo." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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