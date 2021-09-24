Beşiktaş'ta yaşanan peş peşe sakatlıklar can sıktı. Altay ve kritik Ajax maçı öncesi savunma, orta saha ve hücum hattı adeta kan ağlıyor. Takımın iskeletini oluşturan Vida, Welinton, Montero, Necip, Rosier, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi yok.
Beşiktaş'taki önemli kayıplar, efsaneleşmiş bir videoyu da tekrar gündeme getirdi. Deplasman otobüsünde sohbet esnasında "Bizde çok sakat var" cümlesini defalarca kez sayıklayan futbolsever, sosyal medyada yeniden mizah konusu oldu. Bu cümle adeta Beşiktaş'ın durumunu özetledi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın durumunu 'Bizde çok sakat var' efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor - Son Dakika Spor