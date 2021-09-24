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Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor - Son Dakika

Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor

24.09.2021 16:25

Adeta her gün bir futbolcu sakatlığı açıklayan Beşiktaş'ta moraller çok bozuk. Bu durum, yıllar önce efsane haline gelmiş bir videonun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bir deplasman otobüsünde, "Bizde çok sakat var" cümlesini defalarca tekrarlayan taraftar, adeta Beşiktaş'ın durumunu özetledi.

Beşiktaş'ta yaşanan peş peşe sakatlıklar can sıktı. Altay ve kritik Ajax maçı öncesi savunma, orta saha ve hücum hattı adeta kan ağlıyor. Takımın iskeletini oluşturan Vida, Welinton, Montero, Necip, Rosier, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi yok.

"BİZDE ÇOK SAKAT VAR"

Beşiktaş'taki önemli kayıplar, efsaneleşmiş bir videoyu da tekrar gündeme getirdi. Deplasman otobüsünde sohbet esnasında "Bizde çok sakat var" cümlesini defalarca kez sayıklayan futbolsever, sosyal medyada yeniden mizah konusu oldu. Bu cümle adeta Beşiktaş'ın durumunu özetledi.

'Bizde çok sakat var' efsanesi adeta Beşiktaş'ı özetledi! Sosyal medya çalkalanıyor
Beşiktaş'ın durumunu Bizde çok sakat var efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor

Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın durumunu 'Bizde çok sakat var' efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor - Son Dakika
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