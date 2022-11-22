Beşiktaş'ın eski golcüsü Abobuakar'dan Dünya Kupası için çılgın vaat! - Son Dakika
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Beşiktaş'ın eski golcüsü Abobuakar'dan Dünya Kupası için çılgın vaat!

22.11.2022 11:55

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, Dünya Kupası öncesi oldukça iddialı konuştu. Kamerunlu golcü herkese meydan okurken, "Her maç en az 2 gol atacağım" dedi.

2022 Dünya Kupası oldukça büyük bir heyecana sahne oluyor. G Grubu'nda mücadele edecek Kamerun'un golcüsü Aboubakar, iddialı açıklamalarda bulundu.

"BİZİMLE ALAY EDENLER VAR"

Dünya Kupası öncesinde Kamerun'u zayıf halka olarak görenlere "Her maç en az 2 gol atacağım" şeklinde konuşan yıldız oyuncu adeta ben buradayım dedi. Başarılı golcü turnuva öncesinde bazı Kamerunluların kendisiyle alay ettiğini gördüğünü ve buna üzüldüğünü söyleyerek, "Bize inanmayanlar ve gruptan çıkmamızın imkansız olduğunu söyleyenler var. Bunu görmek üzücü." ifadelerini kullandı.

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"HER MAÇ EN AZ 2 GOLÜM VAR"

Aboubakar son olarak ise, "Gruptan çıkmanız imkansız diyen ve bizimle alay eden bazı Kamerunlulara buradan söylüyorum Her maç en az 2 golüm var yazın bunu bir yere. Kamerun için hiçbir şeyin imkansız olmadığını göreceksiniz. Bunu göstermek için buradayım." dedi.

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Vincent Aboubakar, Kamerun, Spor, Son Dakika

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