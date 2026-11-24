Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile Avrupa Ligi maçını Morten Krogh yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Böylece bu atama, iki takım arasındaki maçın hakemini netleştirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.
Kaynak: İHA
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