Beşiktaş'ın iç saha müsabakalarının oynandığı Tüpraş Stadyumu'nda saha zemini yenileme çalışmaları başladı

Beşikltaş Kulübü'nün iç saha müsabakalarını oynadığı Tüpraş Stadyumu'nda, saha zemini yenileme çalışmaları başladı.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Tüpraş Stadyumu'nun saha zemini yenileme çalışmaları başladı. 2023-24 futbol sezonunun ardından bir dizi konsere ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu'nda eski çimler kaldırıldı. Yüzey temizleme ve kumlama işlemleri devam eden saha zeminine daha sonra hibrit çim serileceği açıklandı. - İSTANBUL
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