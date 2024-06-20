Beşiktaş'ın iç saha müsabakalarının oynandığı Tüpraş Stadyumu'nda saha zemini yenileme çalışmaları başladı

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Beşikltaş Kulübü'nün iç saha müsabakalarını oynadığı Tüpraş Stadyumu'nda, saha zemini yenileme çalışmaları başladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Tüpraş Stadyumu'nun saha zemini yenileme çalışmaları başladı. 2023-24 futbol sezonunun ardından bir dizi konsere ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu'nda eski çimler kaldırıldı. Yüzey temizleme ve kumlama işlemleri devam eden saha zeminine daha sonra hibrit çim serileceği açıklandı. - İSTANBUL