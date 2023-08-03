Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü

Temsilcimiz Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı elemesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar Tirana'yı elemesi durumunda, Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.
Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 10 Ağustos'ta, ikinci maçlar 17 Ağustos'ta oynanacak.
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