Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü

03.08.2023 22:50

Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı elemesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Maçlar 10 Ağustos'ta başlayacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı elemesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

RAKİP NEFTÇİ BAKÜ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar Tirana'yı elemesi durumunda, Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak.

MAÇLAR 10 AĞUSTOS'TA

Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 10 Ağustos'ta, ikinci maçlar 17 Ağustos'ta oynanacak.

YORUMLAR
500

Neftchi Bakü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Beşiktaş, Tirana'yı mağlup ederek tur atladı
23:12 Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 2-0 mağlup ederek tur atladı
23:07 Adana Demirspor, CFR Cluj'u mağlup ederek bir üst tura çıktı
23:03 10 kişi kalan Adana Demirspor, Cluj'u eleyerek tur atladı
22:52 TSK'da 32 general ve amiral terfi etti, Gökçen Fırat Türkiye'nin ilk kadın amirali oldu
22:48 TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın hikayesi! 2004 yılındaki röportajı yeniden gündem oldu
22:41 Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına Hazır Olduğunu Açıkladı
22:37 CHP'li Özgür Özel, partisinin ambargo uyguladığı kanalda Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
22:32 Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü
22:28 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 23:34:35. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement