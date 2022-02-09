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Beşiktaş'ın kupadaki Göztepe maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

Beşiktaş'ın kupadaki Göztepe maçı kadrosu belli oldu

09.02.2022 20:32
Beşiktaş'ın kupadaki Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Georges-Kevin Nkoudou, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Mert Günok ve Valentin Rosier kadroya alınmadı.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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Türkiye Kupası, Gökhan Töre, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın kupadaki Göztepe maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın kupadaki Göztepe maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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