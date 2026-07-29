Beşiktaş'ın Midtjylland Maçı Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Midtjylland Maçı Kadrosu Belli Oldu

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Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için kamp kadrosunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de Midtjylland'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, kritik mücadele öncesindeki son antrenmanını sabah saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Beşiktaş kafilesi, saat 15.00'te de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Danimarka'ya hareket edecek.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Midtjylland maçı kamp kadrosu da açıklandı. Geçtiğimiz sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile sakatlığını yeni atlatan Wilfred Ndidi kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa E. Hekimoğlu, İlhan Fakılı

Rıdvan Yılmazü Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Cumali Gürsel, Ozan Sevim, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy."

Kaynak: İHA

Midtjylland, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Midtjylland Maçı Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

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