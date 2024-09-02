Beşiktaş\'ın Sivasspor\'u mağlup etmesi sonrası maç sonu üçlüsü Uduokhai\'den

Beşiktaş'ta Sivasspor galibiyeti sonrası maç sonu üçlüsü yeni transfer Felix Uduokhai'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı taraftarların klasikleşen maç sonu üçlüsünü yeni transfer Felix Uduokhai çektirdi.
Bundesliga ekiplerinden Augsburg'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan Uduokhai, 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
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