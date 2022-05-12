Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusu reddedildi - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda siyah-beyazlı kulübün başvurusunun görüşüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Yapılan müzakere neticesinde, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin itirazının reddine oybirliği ile karar verilmiştir."