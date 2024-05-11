Beşiktaş'ın Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı

Beşiktaş'ın Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda başladı. Başkan Hasan Arat ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro olarak hazır bulunduğu toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, toplantıda yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın her zaman yarışın en üst seviyesinde olduğunu ve bugün Türk sporundaki ilkleri tüzükle beraber sunacağını belirtti.

11.05.2024 11:07
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Beşiktaş'ın Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda başladı.

Beşiktaş'ta yeni tüzüğün genel kurula sunulması ve oylanmasıyla ilgili Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda başladı. Başkan Hasan Arat ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro olarak hazır bulunduğu toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantı başlangıcında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün akşam elde ettiği başarı ile 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmak için kota alan Nesrin Baş'ı kutlayarak sözlerine başladı. Siyah-beyazlı kulübün her zaman yarışın en üst seviyesinde var olduğunu dile getiren Başkan Arat, "Beşiktaş halkın takımıdır. Genel Kurulumuz ne diyorsa odur. Beşiktaş kurulduğu günden itibaren hep en üst düzeyde yarışın içindedir. Beşiktaş hep yarışın içindedir. Beşiktaş bugün Türk sporundaki ilkleri tüzükle beraber sunacaktır. Teknoloji inanılmaz hızla gelişiyor. Bu hızlı gelişimde, yakın zamanda yine köklü değişiklikler yapmak zaruri olacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı - Son Dakika

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