Beşiktaş'ın Yeni Forması Tanıtıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Yeni Forması Tanıtıldı

Beşiktaş\'ın Yeni Forması Tanıtıldı
29.06.2026 16:46
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Beşiktaş, 2026-2027 sezonu formalarını Tüpraş Stadyumu'nda tanıttı. Nike ile işbirliği yapıldı.

BEŞİKTAŞ, 2026-2027 sezonunda giyeceği formaları Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen lansmanla tanıttı. Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon koleksiyonunda beyaz iç saha forması, siyah-beyaz çubuklu deplasman forması ve siyah alternatif forma yer aldı. Tanıtımı yapılan formalar, lansmana katılan davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Düzenlenen organizasyona Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Uğur Fora, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı futbolcular Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Vaclav Cerny ile davetliler katıldı.

Yeni sezon formalarının ilk kez tanıtıldığı lansmanda konuşan başkan Adalı formaların anlamına değinerek şunları söyledi:

"Bu sezondan itibaren giyeceğimiz formalar, ayrıca yeni bir işbirliğinin de kapılarını açıyor. Önümüzdeki sezonlarda Nike'ın tasarladığı formalarla mücadele edeceğiz. Bu işbirliği Beşiktaşımıza önemli bir katkı sağlayacak. Diliyorum ki Nike sponsorluğu, Beşiktaş'ımızın başarılarıyla daha da büyük bir anlam kazanacak. Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız ise siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Taraftarımızın ve camiamızın, Nike'ın Beşiktaş çizgisini yansıtan tasarımlarını beğeneceğine ve yeni sezon formalarımıza hak ettiği ilgiyi göstereceğine inancım tam. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, tribünlerde yeni sezon formalarıyla göreceğime inanıyor, formalarımızın Beşiktaşımıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum."

Lansman futbolcular, sanatçılar ve mankenlerin sunduğu mini defile ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Yeni Forması Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gülsüm Kerim Gülsüm Kerim:
    Yahu adamlar her forma tanıtımında niye bu kadar spor yapıyorlar? Siyah forma, beyaz forma, çubuk forma... Bir forma giyeceksin işte. Başkan hocanın söyledikleri ne yazık ki formayla hiçbir işi yok ama. Futbolda başarı formadan değil, sahada olanla ilgili. Hepsi hepsi bir kıyafet, gerisini boş ver. 0 0 Yanıtla
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