Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz sonrası sol bek boşluğunda oluşan boşluğu Arthur Masuaku ile doldurdu. Siyah-beyazlıların transferi için West Ham United ile anlaşma sağladığı 28 yaşındaki futbolcu süreci ilerletmek adına İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Kongolu futbolcunun transferi için İngiliz ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Masuaku'nun yıllık ücretinin büyük bir kısmını West Ham United ödemeye devam edecek.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Yapılan anlaşmaya göre Masuaku için satın alma opsiyonu da mevcut. Ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, eğer opsiyonu kullanmak isterse West Ham United'a 2.2 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek.