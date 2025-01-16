Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Olacak

Spor

BEŞİKTAŞ'IN yeni teknik direktörünün 51 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer olması bekleniyor.

1.5 yıllık anlaşma yapılan Solskjaer'in yarın İstanbul'a gelme ihtimali yüksek. 2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.