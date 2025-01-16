BEŞİKTAŞ'IN yeni teknik direktörünün 51 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer olması bekleniyor.
1.5 yıllık anlaşma yapılan Solskjaer'in yarın İstanbul'a gelme ihtimali yüksek. 2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Olacak - Son Dakika
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