Beşiktaş\'ın yeni transferi Jonas Svennson sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi 30 yaşındaki Norveçli futbolcu Jonas Svennson, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Svensson; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL