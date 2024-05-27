Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası zaferi: Bayraklar köprülerde dalgalanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası zaferi: Bayraklar köprülerde dalgalanıyor

Beşiktaş\'ın Ziraat Türkiye Kupası zaferi: Bayraklar köprülerde dalgalanıyor

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından şampiyonluk bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, bayrağın gururla dalgalanması vurgulandı. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.

27.05.2024 20:34
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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ilk videolu paylaşımda, "2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaşımızın şanlı bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor." ifadelerine yer verildi.

Kulübün ikinci paylaşımında ise "Şanlı bayrağımız, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de dalgalanmaya başladı." denildi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası zaferi: Bayraklar köprülerde dalgalanıyor - Son Dakika

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