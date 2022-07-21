Beşiktaş, İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü

İlk 30 dakikası basına açık olan idmanın, ikinci bölümünde çeşitli dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirilirken, siyah-beyazlı ekip, dört gruba ayrılarak tek pas temelli minyatür kale maç yaptı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Kaynak: AA

Valerien Ismael, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

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