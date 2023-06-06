Ezeli rakipleri kıskandıracak transfer! Hırvat kanat oyuncusu, İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta savunmaya takviye yapmayı hedeflemişti. Kara Kartal, bu doğrultuda bu bölgeye Yerry Mina ya da Jason Denayer'i kadrosuna katmayı hedefliyordu. Ancak bu iki isim içim herhangi bir mesafe katedilemedi. On numara için de Talisca'da şu anda belirsizlik sürerken, Davy Klaasen için girişimler sürüyor.

IVAN PERISIC İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Siyah-Beyazlı ekibin takviye yapmak istediği mevkilerden bir diğeri de kanat... Beşiktaş'ın listesine giren isim ise İvan Perisic. Tottenham'da forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinin yeni sezondaki planlamasında yok. Beşiktaş, oyuncunun menajerliğini yapan şirketle ilk teması kurdu.

CEVAP BEKLENİYOR

Fanatik'teki habere göre; Tottenham'da senelik 9 milyon Euro bandında kazanan Perisic için gelecek cevap bekleniyor. Eğer yıllık ücret konusunda orta bir yol bulunursa oyuncu ile de görüşmeler başlayacak.