Ezeli rakipleri kıskandıracak transfer! Hırvat kanat oyuncusu, İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Ezeli rakipleri kıskandıracak transfer! Hırvat kanat oyuncusu, İstanbul'a geliyor

06.06.2023 19:56

Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen Hırvat yıldız Ivan Perisic için düğmeye bastı. Futbolcunun temsilcisiyle ilk görüşme yapıldı. Yıllık ücret konusunda ortak bir zemine varılırsa Perisic ile son görüşme İstanbul'da gerçekleşecek.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta savunmaya takviye yapmayı hedeflemişti. Kara Kartal, bu doğrultuda bu bölgeye Yerry Mina ya da Jason Denayer'i kadrosuna katmayı hedefliyordu. Ancak bu iki isim içim herhangi bir mesafe katedilemedi. On numara için de Talisca'da şu anda belirsizlik sürerken, Davy Klaasen için girişimler sürüyor.

IVAN PERISIC İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Siyah-Beyazlı ekibin takviye yapmak istediği mevkilerden bir diğeri de kanat... Beşiktaş'ın listesine giren isim ise İvan Perisic. Tottenham'da forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinin yeni sezondaki planlamasında yok. Beşiktaş, oyuncunun menajerliğini yapan şirketle ilk teması kurdu.

Ezeli rakipleri kıskandıracak transfer! Ivan Perisic, İstanbul'a geliyor

CEVAP BEKLENİYOR

Fanatik'teki habere göre; Tottenham'da senelik 9 milyon Euro bandında kazanan Perisic için gelecek cevap bekleniyor. Eğer yıllık ücret konusunda orta bir yol bulunursa oyuncu ile de görüşmeler başlayacak.

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Tottenham, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ezeli rakipleri kıskandıracak transfer! Hırvat kanat oyuncusu, İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezeli rakipleri kıskandıracak transfer! Hırvat kanat oyuncusu, İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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