Beşiktaş, Jackson Muleka'yı Al-Kholood'a kiraladı

Spor

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Demokratik Kongolu golcü oyuncu Muleka'yı Al-Kholood'a kiraladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL