Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na Yeni Antrenör

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında Ayhan Avcı'nın başantrenörlük, Ömer Petorak'ın da yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirterek şu ifadeler kullanıldı:

"Ayhan Avcı ile Ömer Petorak'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz."