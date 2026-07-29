Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Birgül Sadıkoğlu
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli forvet Birgül Sadıkoğlu'nu 2026-2027 sezonu için transfer etti.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli forvet Birgül Sadıkoğlu'nu kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, milli forvet oyuncusu Birgül Sadıkoğlu'nu kadrosuna kattı. Birgül Sadıkoğlu'na hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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