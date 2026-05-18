Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Merve Atlıer'i Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Merve Atlıer'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncuyla transferi için anlaşma sağlandı.
Merve Atlıer, kariyerinde Karayolları, Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru ve Aras Kargo formalarını giydi.
