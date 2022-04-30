Beşiktaş kafilesi Kayseri'de - Son Dakika
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Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

30.04.2022 18:58
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Kayseri'ye geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Kayseri'ye geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Kayserispor mücadele edecek olan Beşiktaş maçın oynanacağı kente geldi. Siyah-beyazlıları taşıyan uçak Erkilet Havaalanına inerken, kafileyi burada taraftarları karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Valerien İsmael'e çiçek verirken, takım kara yolu ile maç saatini bekleyeceği otele doğru hareket etti. - KAYSERİ

Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş kafilesi Kayseri'de - Son Dakika
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