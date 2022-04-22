Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

22.04.2022 14:24
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çift kale taktik maçı yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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