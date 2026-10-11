Beşiktaş, Kocaelispor'u 2-1 yenerek Süper Lig'de puanını 15'e çıkardı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken, Kocaelispor 12 puanda kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz üstlendi.

Siyah-beyazlılar mücadeleye, "Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Miretti, Orkun Kökçü, Trossard ve Vlahovic" 11'i ile sahaya çıktı. Konuk Kocaelispor ise "Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Show, Sissoho, Sousa, Agyei ve Metehan Altunbaş" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümünde topa daha çok sahip olan Beşiktaş, rakip kalede de etkili pozisyonlar buldu. Trossard ve Salih ile girdiği pozisyonlardan faydalanamayan siyah-beyazlılar aradığı golü 18'inci dakikada Orkun ile buldu. Murillo'nun pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Cerny, yaya doğru yerden çevirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Orkun'un bekletmeden yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlara gitti: 1-0. Golün ardından konuk Kocaelispor'un Sissoho ile üst üste gol fırsatları yakaladı. Sissoho ilk pozisyonda direğe takılırken, ardından Nübel mutlak gole izin vermedi. 27'nci dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde Uğur Kaan ortasını yaptı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Show, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 29'uncu dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin kullandığı kornerde Djalo, Tayfur'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada Vlahovic penaltı atışında hata yapmadı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonunu konuk Kocaeli yakaladı. Atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Metehan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nübel gole izin vermedi. Dönen topu yeniden önünde bulan Metahan bir kez daha şansını denedi, direğe çarpan top auta gitti. Beşiktaş 52'nci dakikada üst üste gollük fırsatlar yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan İlhan Fakılı, içe kat ettikten sonra ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Trossard'ın üst üste iki şutunda kaleci Serhat gole izin vermedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

CERNY DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli kanat oyuncusu Vaclav Cerny, ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 38'inci dakikada ön alanda yaptığı baskı sonrasında kendisini yere bırakan Cerny, kenara değişiklik işareti yaptı. Cerny'nin yerine oyuna 39'uncu dakikada İlhan Fakılı girdi.