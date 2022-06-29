Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismal'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Kaynak: İHA

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