Beşiktaş Kongresi: İlk 15 Sandık Sonuçlandı

Spor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımına devam edilirken, ilk 15 sandığın tasnifi tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede on birinci sandıktan Serdal Adalı'ya 328, Hüseyin Yücel'e 131 oy çıktı. On ikinci sandıkta Adalı'ya 348, Yücel'e 137 oy verildi.

On üçüncü sandıkta Serdal Adalı 315, Hüseyin Yücel 119 oy alırken, on dördüncü sandıkta Adalı'ya 319, Yücel'e 136 oy verildi. On beşinci sandıkta ise Serdal Adalı'ya 381, Hüseyin Yücel'e 123 oy çıktı.

Kongrede ilk 15 sandık sonucunda Serdal Adalı 4731, Hüseyin Yücel ise 2029 oy aldı.