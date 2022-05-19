Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

19.05.2022 14:51
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Beşiktaş, Konyaspor mesaisini sürdürdü Beşiktaş, Konyaspor mesaisini sürdürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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