Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

20.05.2022 21:49
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda bir süre pas ve top kapma idmanları yapan siyah-beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael, yarın oynanacak maçın kamp kadrosunu şu şekilde belirledi:

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Francisco Montero, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Aytuğ Batur Kömeç, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Berkay Vardar, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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