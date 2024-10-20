Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Yendi

Spor

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Ali Can Alp

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 86 Joao Mario), Muçi, Rafa Silva (Dk. 86 Onur Bulut), Semih Kılıçsoy (Dk. 68 Al Musrati), Immobile

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Boateng (Dk. 74 Melih İbrahimoğlu), Bazoer (Dk. 86 Jevtovic), Pedrinho (Dk. 66 Prip), Aleksic (Dk. 86 Melih Bostan), Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Keyta), Kramer

Goller: Dk. 30 Immobile (Penaltıdan), Dk. 45+2 Rafa Silva (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 33 Adil Demirbağ, Dk. 50 Yusuf Erdoğan, Dk. 59 Kramer, Dk. 90+4 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 50 Rafa Silva, Dk. 60 Svensson (Beşiktaş)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

56. dakikada Guilherme'nin soldan açtığı ortada Emirhan Topçu meşin yuvarlağı sektirdi ve top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Mert Günok ayağıyla meşin yuvarlağı kurtardı. Aleksic, dönen topu içeriye çevirdi. Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Erdoğan'a Emirhan Topçu şut izni vermedi ve Mert Günok topu kontrol etti.

63. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top üstten auta çıktı.

69. dakikada Muçi'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Immobile, sol kanattan ceza sahası içine girerek topu içeri doğru çevirdi. Gedson Fernandes'in altıpas içinden dokunduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

90. dakikada Immobile'nin ara pasında topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Slowik'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Ndour'un altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.