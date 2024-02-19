Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek evindeki son 4 maçını kazandı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek evindeki son 4 maçını kazandı

Beşiktaş, Konyaspor\'u mağlup ederek evindeki son 4 maçını kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenerek evindeki son 4 maçını kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, ayrıca bu süreçte sadece bir beraberlik yaşadı ve evinde gol dahi görmedi.

19.02.2024 22:12
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Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, evinde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Konyaspor mücadelesini 2-0 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle evinde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetin almış oldu. Kartal, söz konusu süreçte Adana Demirspor'la da berabere kalmıştı.

Beşiktaş, evinde son yenilgisini 5 Ocak 2024 tarihinde ligin 19. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.

Kara Kartal, ayrıca sahasındaki bu seride ağlarında da gol görmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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