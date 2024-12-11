Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor'u 37-26 mağlup etti.
Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmasının ilk yarısını siyah-beyazlılar, 20-12 önde kapattı. Beşiktaş, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü ve maçtan 37-26 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Köyceğiz'i 37-26 yendi! - Son Dakika
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