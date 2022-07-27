Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi

27.07.2022 15:47
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında Rangers FC kulübüne transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı ağırladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:   "Futbol Akademimizde yetişen, 2018-19 sezonundan bu yana giydiği Futbol A Takımımızın formasıyla kazandığımız Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olarak Camiamızın gurur duyduğu isimlerden biri haline gelen Rıdvan Yılmaz'a, yeni kulübünde Beşiktaşımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğini inandığını belirterek başarılar diledi."

- Çebi

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Kaynak: DHA

Vodafone Park, Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi - Son Dakika

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