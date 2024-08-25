Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da dernek açılışına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da dernek açılışına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar\'da dernek açılışına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına katıldı. Arat, konuşmasında Afyonkarahisar'ın ulusun bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynadığını belirtti ve Beşiktaşlıların milli mücadelede verdikleri mücadeleyi vurguladı. Ayrıca, derneğin açılışı da gerçekleştirildi.

25.08.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Arat, Afyonkarahisar Kocatepe'nin ulusun bağımsızlık mücadelesinde en önemli hamlenin yapıldığı yer olduğunu söyledi.

Beşiktaşlılar olarak milli mücadelede çok önemli mücadele verdiklerini aktaran Arat, şunları kaydetti:

"Sporcuları kaybettik. Bugün armamızdaki ay-yıldız Beşiktaş'ın bu gururundan kaynaklanmaktadır. Açılışı yapılacak binanın Beşiktaş'la yaşıt olması çok güzel bir tesadüf. Bugün gençlerle sohbet ettim. Onlara taşımaları gereken emanetin ip uçlarını anlatma fırsatı buldum. Sizler olmadan bu ülke olmaz. Bu vatan sizler için kuruldu. Bu vatan sizlere emanet çocuklar. Biz Beşiktaşlılar olarak bu kutlu zaferin mirasını kalbimizde taşımaktayız. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz. Bu büyük kahramanlık destanı Beşiktaş ruhunun her zerresinde yaşamaya devam edecektir."

Daha sonra derneğin açılışı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Hasan Arat, Beşiktaş, Afyon, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da dernek açılışına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:18 Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 23:40:21. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da dernek açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement