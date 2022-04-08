Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!

08.04.2022 23:51
Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!

Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Önceler'in cenazesinin yarın Feriköy Hasan Zeynep Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Beşiktaş kulübü, boks takımı sporcularından Emre Önceler'in hayatını kaybettiği haberiyle yasa boğuldu.

FERİKÖY'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada,"Boks Takımımızın sporcularından Emre Önceler'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi. Açıklamada, Emre Önceler'in cenazesinin yarın Feriköy Hasan Zeynep Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Emre Önceler'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi! - Son Dakika


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