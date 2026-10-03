Beşiktaş Kulübü\'nde Daltaban veda etti, Adalı\'nın yeni yönetim listesinde yok

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kapanış konuşmasında genel kurul üyelerine teşekkür etti.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda kürsüye çıkan Adalı, "Bugün idari ve mali genel kurulumuza katılım sağlayarak Beşiktaş'ın bugününe ve geleceğine sahip çıktınız." diyerek sözlerine başlayan Adalı, "Böyle bir genel kurulda; şahsıma ve yönetim kurulumuza duyduğunuz güven, mali ve idari açıdan verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güvenin bizlere yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Beşiktaş'ımızın geleceği için aynı kararlılıkla, şeffaflıkla ve büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban ise yaptığı veda konuşmasında, "Beşiktaş kavgası, Beşiktaş sevdası, Beşiktaş mücadelesi hiçbir zaman bırakılamaz. Bunu yapabilmek için koltuğa, mevkiye, makama ihtiyaç yok. 30 seneden beri bu kavgaların içinde hep beraber omuz omuzayız. Bundan sonra da başkalarıyla beraber ve bütün dava arkadaşlarımla beraber Beşiktaş mücadelesi etmeye devam. Hepinizi seviyorum." diye konuştu.

Öte yandan Daltaban, yarın yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı'nın yeni yönetim listesinde yer almayacak.