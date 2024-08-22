Beşiktaş, Lugano ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak

Beşiktaş'ın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Arena Thun
Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile
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