Beşiktaş, Lugano ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Lugano ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak

Beşiktaş'ın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

22.08.2024 20:46
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Beşiktaş'ın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Arena Thun

Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak - Son Dakika

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