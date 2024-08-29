Beşiktaş, Lugano karşısında kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Lugano karşısında kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı

Beşiktaş, Lugano karşısında kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano karşısında deplasmandaki ilk maçın 11'ine göre kadroda 1 değişiklik ile sahaya çıktı.

29.08.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano karşısında deplasmandaki ilk maçın 11'ine göre kadroda 1 değişiklik ile sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, turun ilk maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Cher Ndour'un yerine Semih Kılıçsoy'a görev verdi.

Siyah-beyazlılar Lugano karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

" Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş, Lugano, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano karşısında kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
10:05 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un soyadını kullanmasına dava açacak Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 21:50:08. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Lugano karşısında kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement