Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında oynayacağı Lugano maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

24.08.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında oynayacağı Lugano maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Lugano maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ise 5'e 2 top kapmayla başladıkları idman, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçı hazırlıklarına, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Lugano, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 01:10:19. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement