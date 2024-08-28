Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

28.08.2024 14:19
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın saat 21.00'de İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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